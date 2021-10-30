Стало известно, будут ли вводить комендантский час в Севастополе

фото © Новости Крыма

В городе крайне напряженная ситуация в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Севастопольский губернатор Михаил Развожаев рассказал, будут ли вводить в городе комендантский час в связи с угрозой еще более массового распространения коронавируса.

Губернатор заверил, что никакие комендантские часы в Севастополе вводить не планировали и не планируют.

Развожаев заявил, что в Севастополе, напротив, решили сделать послабление противопожарного режима и открыть для посещения в течение нерабочей недели значительную часть лесных и заповедных территорий, в их числе и туристические тропы.

Ранее губернатор Севастополя заявил, что, когда нерабочая неделя завершится, продлевать работу антиковидных блокпостов на въезде в город не будут.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымский суд отправил россиянина в колонию за кражу унитаза. Ленинский районный суд Республики Крым приговорил к двум годам лишения свободы в колонии-поселении 36-летнего уроженца Свердловска (ныне Екатеринбург) за кражу чужого унитаза.

В Симферополе проверяющий не смог зайти в ресторан из-за отсутствия QR-кода. В Симферополе не пустили в ресторан одного из участников рейда по проверке предписаний Роспотребнадзора, так как он не смог предъявить QR-код.

Таможенники не дали вывезти из Крыма «Живописную Россию». Сотрудники таможни пресекли вывоз из Крыма за рубеж редкой книги и почти семи тысяч незадекларированных долларов.

На въездах в Севастополь добавят «ковидных» блокпостов. На въездах в Севастополь на период с 30 октября до 7 ноября дополнительно развернут три блокпоста. Таким образом жители города и севастопольских сел смогут беспрепятственно передвигаться внутри городской территории, не сталкиваясь с пунктами пропуска.