Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Делегация Минздрава России прибыла в Крым для оценки ситуации с COVID-19 ● Новые данные о ситуации с COVID-19 в Севастополе: заболевших все больше ● Каждый двенадцатый автомобиль не пропускают в Севастополь через блокпосты ● В Крыму новый рекорд числа заражений коронавирусом ● Крымчан обещают вакцинировать в торговых центрах и парках
Стало известно, будут ли вводить комендантский час в Севастополе
фото © Новости Крыма
В городе крайне напряженная ситуация в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Севастопольский губернатор Михаил Развожаев рассказал, будут ли вводить в городе комендантский час в связи с угрозой еще более массового распространения коронавируса.
Губернатор заверил, что никакие комендантские часы в Севастополе вводить не планировали и не планируют.
Развожаев заявил, что в Севастополе, напротив, решили сделать послабление противопожарного режима и открыть для посещения в течение нерабочей недели значительную часть лесных и заповедных территорий, в их числе и туристические тропы.
Ранее губернатор Севастополя заявил, что, когда нерабочая неделя завершится, продлевать работу антиковидных блокпостов на въезде в город не будут.
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Стало известно, будут ли вводить комендантский час в Севастополе
В городе крайне напряженная ситуация в связи с распространением коронавирусной инфекции.
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