Прогноз погоды в Крыму на субботу 30 октября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 30 октября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (ветер восточный 12-17 м/с.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (ветер восточный 12-17 м/с.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 15, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер восточный 13 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 83 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 15, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер северо-восточный 6 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 75 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 15, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 82 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 15, ночью около 8 градусов. Ветер С 14 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 89 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 13, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер северный 16 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 88 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 16, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 91 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 13, ночью около 7 градусов. Ветер северо-восточный 8 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 93 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 14, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер восточный 22 км/час, возможны порывы до 46 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 91 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 11, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер восточный 5 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 88 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 11, ночью около 6 градусов. Ветер северо-восточный 4 км/час, возможны порывы до 8 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 80 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 12 до 17 градусов тепла. По городам: в Алуште - 17, в Евпатории - 16, на мысе Казантип в Азовском море - 13, в Керчи - 14, в Николаевке - 16, в Севастополе - 16, в Судаке - 18, на Тарханкуте - 15, в Феодосии - 16, в Ялте - 17 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 15, в Египте - 26, на Кипре - 24, в Одессе - 13, в Сочи - 18, в Турции - 24, в Хорватии - 21 градусов выше нуля.

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