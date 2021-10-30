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Происшествия

Обиделась: нетрезвая крымчанка пыталась выцарапать глаза таксисту и разбила машину

12:53 суббота, 30 октября 2021

В Крыму нетрезвая дама обиделась на таксиста и попыталась выцарапать ему глаза. А затем разбила машину.

Скандал разгорелся в Первомайском. Крымчанка перебрала во время дружеской вечеринки, и домой в Красноперекопск ее решили отправить на такси. Дама сразу предупредила: платить за поездку она не собирается. Среди участников вечеринки тоже не нашлось никого, кто согласился бы раскошелиться.

Тогда таксист отказался везти неадекватную пассажирку, и это окончательно вывело ее из себя.

«Она осыпала несговорчивого водителя матерными проклятиями, расцарапала ему лицо, разгромила авто (и внутри, и снаружи) и разбила лобовое стекло, – пишет telegram-канал Mash. -Обряд экзорцизма решили провести в отделении полиции».

Таксист требует за поврежденную машину компенсацию в размере 15 тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: Новый день

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