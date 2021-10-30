Новые данные о ситуации с COVID-19 в Севастополе: заболевших все больше

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На территории Севастополя за минувшие сутки подтверждено 347 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 38 685 человек.

Максимум суточного прироста заболевших за все время борьбы с пандемией в регионе был зафиксирован накануне - 351 случай заражения коронавирусом, скончались 14 пациентов с диагнозом.

В пресс-службе правительства Севастополя добавили, что еще 168 человек выписаны после выздоровления, общее число выздоровевших 32 757.

«Скончались 13 человек в возрасте от 40 до 86 лет. Таким образом, общее количество умерших достигло 1 339», - сообщили в правительстве.

Как ранее сообщалось, в республике уже почти четыре недели продолжается рост заболеваемости COVID-19. За минувшие сутки подтвержден 701 случай коронавирусной инфекции, это наибольшее количество с начала пандемии. Всего диагноз подтвержден у 96 059 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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