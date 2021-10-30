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Новую схему обмана крымчан придумали телефонные мошенники

12:07 суббота, 30 октября 2021
Новую схему обмана крымчан придумали телефонные мошенники

фото © gazeta.ru

Теперь жертву убеждают в том, что в отношении нее якобы заведено уголовное дело.

Жители Крыма начали сталкиваться с новым видом дистанционного мошенничества. Об одном из таких случаев рассказал в социальных сетях крымчанин.

По его словам, преступники звонят потенциальной жертве и сообщают ей о якобы возбужденном в отношении нее уголовном деле о мошенничестве. Злоумышленники заверяют собеседника, что на его банковский счет поступило 400 тысяч рублей, которые были украдены.

«Я не успел записать разговор, так как они бросили трубку. Я начал задавать вопросы и они отключились. Будьте осторожны, не давайте никаких данных», - предостерег пользователь.

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