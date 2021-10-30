Водный кризис
Развитие сюжета: Вода из-под Азовского моря оказалась непригодной к употреблению ● Аксенов предупредил жителей Алушты о новых ограничениях водоснабжения ● В Крыму снова ставят вопрос о введении графиков подачи воды ● Вода для Крыма: ученые оценили запасы собственных ресурсов полуострова ● Путин ошибся: ученый прокомментировал возможность добычи воды из-под Азовского моря
Несколько рек в горах Крыма пересохли из-за октябрьской засухи
фото © Новости Крыма
Засушливый характер погоды в Крыму в октябре стал причиной пересыхания некоторых рек в горах.
Об этом сообщается на сайте Крымского гидрометцентра.
«Неблагоприятная синоптическая обстановка способствовала сохранению режима осенней межени в бассейнах всех рек. Происходило незначительное колебание уровней воды, преимущественно в сторону понижения. Река Альма выше гидропоста Партизанское местами пересохла. На большинстве рек селевых бассейнов Алушты, Судака и Феодосии сохраняется пересыхание», – говорится в сообщении.
Синоптики отметили, что октябрь был засушливым. В бассейнах большинства рек выпало от 3 до 12,3 мм осадков и только в верховье реки Бельбек выпало 24 мм. В горах наблюдается существенный недобор осадков. В районе деятельности метеостанции Ай-Петри выпало 43% нормы, а в районе метеостанции на Ангарском перевале 26% нормы.
За 25 дней октября приток в Белогорское водохранилище состав 703 тысячи кубометров, в Симферопольское – 753 тысячи кубометров, в Счастливенское – 351 тысяча кубометров, в Чернореченское – 527 тысяч кубометров. Суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, к началу ноября составил более 112 миллионов кубометров, что на 6,88 миллиона кубометров меньше, чем месяц назад.
2020 год в Крыму стал одним из самых засушливых за последние 150 лет. На фоне этого и перекрытия Украиной в 2014 году Северо-Крымского канала наиболее остро проявилась проблема водного коллапса на полуострове. После масштабных решений по обеспечению региона водой, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что вопрос с нехваткой воды в Крыму решен на ближайшие два года.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Балаклавскую бухту атаковали медузы. В Балаклаве очевидцы засняли на видео нашествие медуз в Черном море.
В Крыму незаконно вырубили лес на 1,4 млн рублей. Как показали результаты проверки, в отсутствие положительного заключения государственной экспертизы и без подачи соответствующей декларации на территории Бахчисарайского лесничества были незаконно вырублены 19 деревьев различных пород.
Отложения метана в Черном море могут привести к глобальному потеплению. Вдоль крымского побережья в Черном море крымские ученые обнаружили метан.
Ветеринары не нашли новых случаев массовой гибели птицы в Крыму. Специалисты Госкомитета ветеринарии не зафиксировали новых случаев массовой гибели птиц на побережье Сиваша.
Крымчане - туристам: «Не надо ехать в Крым! Мы вас не ждем!»
Из-за роста заболеваемости COVID-19 президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 октября по 7 ноября.
Какой сегодня праздник 30 октября фото
Сегодня, 30 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Российские ритуальщики заявили о похоронном коллапсе
Почему «люди массово повезут гробы к мэриям», объяснил эксперт.
Суд приблизил компанию семьи спикера Госсовета Крыма к звездам
Строительная компания, связанная с семьей спикера крымского парламента, стала единственным владельцем здания, построенного по договору долевого участия на чужой земле.
26 октября
В Крыму наступил управленческий хаос
12 часов назад
Водный кризис
Водоснабжение Крыма под угрозой