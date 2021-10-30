Несколько рек в горах Крыма пересохли из-за октябрьской засухи

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Засушливый характер погоды в Крыму в октябре стал причиной пересыхания некоторых рек в горах.

Об этом сообщается на сайте Крымского гидрометцентра.

«Неблагоприятная синоптическая обстановка способствовала сохранению режима осенней межени в бассейнах всех рек. Происходило незначительное колебание уровней воды, преимущественно в сторону понижения. Река Альма выше гидропоста Партизанское местами пересохла. На большинстве рек селевых бассейнов Алушты, Судака и Феодосии сохраняется пересыхание», – говорится в сообщении.

Синоптики отметили, что октябрь был засушливым. В бассейнах большинства рек выпало от 3 до 12,3 мм осадков и только в верховье реки Бельбек выпало 24 мм. В горах наблюдается существенный недобор осадков. В районе деятельности метеостанции Ай-Петри выпало 43% нормы, а в районе метеостанции на Ангарском перевале 26% нормы.

За 25 дней октября приток в Белогорское водохранилище состав 703 тысячи кубометров, в Симферопольское – 753 тысячи кубометров, в Счастливенское – 351 тысяча кубометров, в Чернореченское – 527 тысяч кубометров. Суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, к началу ноября составил более 112 миллионов кубометров, что на 6,88 миллиона кубометров меньше, чем месяц назад.

2020 год в Крыму стал одним из самых засушливых за последние 150 лет. На фоне этого и перекрытия Украиной в 2014 году Северо-Крымского канала наиболее остро проявилась проблема водного коллапса на полуострове. После масштабных решений по обеспечению региона водой, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что вопрос с нехваткой воды в Крыму решен на ближайшие два года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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