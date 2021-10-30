На тропе Голицына в Крыму срочно устанавливают забор

Вдоль тропы Голицына работники судакского лесхоза начали устанавливать ограждение в целях безопасности туристов.

Об этом на своей странице в Facebook пишет ГАУ РК «Судакское лесоохотничье хозяйство».

«Новое ограждение для безопасной прогулки по тропе Голицына начали мастерить работники ГАУ РК «Судакское лесоохотничье хозяйство» перед выходом из Разбойничьей бухты на мыс Капчик», — говорится в сообщении.

Тропа Голицына — горная тропа, вырубленная на склоне горы Коба-Кая, расположена вдоль береговой линии к юго-западу от поселка Новый Свет. Ее протяженность составляет 5470 метров.

Тропа была проложена в 1912 году к приезду императора Николая II по приказу князя Льва Сергеевича Голицына. В настоящее время — популярный экскурсионный маршрут.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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