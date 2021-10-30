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Происшествия

Крымский суд отправил россиянина в колонию за кражу унитаза

10:19 суббота, 30 октября 2021

Ленинский районный суд Республики Крым приговорил к двум годам лишения свободы в колонии-поселении 36-летнего уроженца Свердловска (ныне Екатеринбург) за кражу чужого унитаза.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Суд квалифицировал действия подсудимого как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину (часть 2 статья 158 УК РФ – кража, незаконное проникновение в помещение или хранилище). Суд, всесторонне изучив материалы дела, учитывая обстоятельства совершения преступления, сведения о личности гражданина, назначил подсудимому наказание в условиях изоляции от общества», – говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что ранее судимый 36-летний мужчина проживал в городе Щелкино. Рецидивист договорился с хозяином пустующей квартиры, находящимся в отъезде, о бесплатном проживании там со своей сожительницей, мотивируя это отсутствием в квартире ремонта и «элементарных условий проживания».

После возвращения хозяин квартиры обнаружил, что вместе с временными жильцами пропал и неустановленный унитаз стоимостью восемь тысяч рублей. «Как позднее выяснило следствие, временный жилец, нуждаясь в деньгах, решил продать унитаз хозяина квартиры. Для реализации своего умысла злоумышленник отправился на городской рынок и благополучно сбыл чужое имущество за две тысячи рублей».

На судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину. Приговор в законную силу не вступил.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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