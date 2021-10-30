Крымчане - туристам: «Не надо ехать в Крым! Мы вас не ждем!»

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Из-за роста заболеваемости COVID-19 президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 октября по 7 ноября.

Крымчане в соцсетях опасаются, что толпы туристов рванут в Крым и еще более ухудшат эпидемиологическую ситуацию на полуострове.

Комментаторы уверены, что одной выходной неделей дело не ограничится.

Владимир Романов

Если вводить «выходные» сразу на 5 месяцев – можно получить массовые протесты. А так – одну недельку, потом продлить еще на две недельки, потом еще... И налогоплательщики схавают.

Поэтому действие властей считаю разумными и полностью одобряю.

По мнению участников обсуждения, вынужденные выходные принесут убытки частным работодателям и их сотрудникам.

Александр Олещук

А че так можно разве??? Приписка в указе Путина гласит – вынужденные выходные оплатит работодатель…

Стас Волк

За чей счет выходные? Бюджетникам, понятное дело, за счет налогоплательщиков. А частникам? Где деньги брать?

Алексей Грек

Откуда взять деньги на налоги и зарплату персоналу? Накоплений нет... Хорошо обещать за чужой счет...

Alexander Dzhuly

Выходные за ваш счет. К слову, в прошлый раз неделя выходных превратилась в месяц карантина.

Многие комментаторы со страхом ожидают наплыва российских туристов, которые на выходных могут поехать в Крым.

Владимир Романов

Путин объявил нерабочими днями неделю с 30 по 7 ноября включительно.

Игра на выживание началась.

Александр Горный

...Очевидно, что история с каникулами точно не на неделю. Две? Три? Возможно на месяц.

Пострадает системный бизнес, а шаромыжники как работали так и будут работать.

Народ сейчас рванет в Крым, на машинах, и заселяться будут без QR-кодов, и никто их проверять не будет.

Так что очередная кампанейщина и не более. Цифры статистики нам нарисуют любые, статистические кульбиты – это уже норма…

Талипов online

После объявления выходных дней с 30 октября по 7 ноября практически не осталось свободных мест в средствах размещения в Крыму, большинство из них забронировано. Однако с 25 октября для заселения необходимо будет предоставить Qr-код или показать ПЦР-тест.

С учетом практики покупки указанных документов на материке, в Крыму может резко закончиться не только коечный фонд в гостиницах, но и коечный фонд в больницах.

Ana Larkina

А у нас ограничений на заселение нет… Воздух у нас целебный. Все и прут. Вот только нужно номер и палату бронировать одновременно.

Александр Юрьев

Объявили выходные в стране с 30 октября по 7 ноября и народ со всей страны начал бронировать места в крымских гостиницах. Люди восприняли ковидные выходные как дополнение к отпуску и каникулы. Опять в Крым стекаться начнет различный вирус со всей страны. Со мной в палате лежал турист из Башкирии. Он прилетел по профсоюзной путевке. Два дня погулял по Ялте, два дня полежал в номере с температурой и на пятый день его по скорой забрали в реанимацию в областную больницу. Пока лежал в больнице и отпуск закончился. Но я думал, глядя на него, только о том, зачем он приехал и сколько он успел за четыре дня заразить людей…

К чему я это? Да к тому, что хочется снова сказать: Не надо ехать в Крым! Мы вас не ждем! Государство объявило выходные дни не для того, чтобы граждане мотались по стране и разносили по ее просторам Ковид. Вы хотя бы прежде, чем сюда ехать, гляньте, на каком месте наш регион по заболеваемости Covid-19…

Наталия Сердюкова

Мы всегда рады туристам и гостям полуострова, но не в этот раз!!! Пожалуйста! Оставайтесь дома! Наши больницы переполнены и медицинский персонал из всех сил старается охватить патронатом всех заболевших на дому, но и это уже им не под силу! Услышьте голос разума и предоставьте шанс каждому крымчанину на больничную койку и кислород в случае заболевания и вынужденной госпитализации.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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