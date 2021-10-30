Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крымчане - туристам: «Не надо ехать в Крым! Мы вас не ждем!» ● Куда обращаться, если необходимо срочно покинуть Севастополь ● Туристы отказываются от Крыма из-за ужесточения антиковидных мер ● В Симферополе проверяющий не смог зайти в ресторан из-за отсутствия QR-кода ● Почти 700: сводка о новых заражениях в Крыму
Крымчан обещают вакцинировать в торговых центрах и парках
фото © regnum.ru
Мобильные пункты вакцинации от COVID-19 разворачивают в районе крупных торговых центров в Симферополе.
Прорабатывается вопрос об организации мобильных пунктов и в симферопольских парках, сообщил сегодня журналистам и.о. министра здравоохранения республики Константин Скорупский.
«Уже сегодня выехало на территорию столицы республики пять модульных ФАПов, которые будут установлены дополнительно в районе крупных торговых центров, в районе Центрального рынка. Прорабатывается вопрос с МЧС о развертывании дополнительно палаток в городских парках. Это парк им. Тренева, Гагаринский парк», – отметил Скорупский.
Он добавил, что крымчане «очень активно идут на вакцинацию», поэтому республиканский минздрав продолжает рассматривать варианты увеличения числа мобильных пунктов вакцинации.
По информации Скорупского, медики в Крыму развернули дополнительно 446 коек для пациентов с COVID-19. Общее число коек превысило 5,2 тысячи.
Сейчас в Крыму от коронавируса лечатся 10 563 человека. На амбулаторном лечении находятся 588 пациентов, в стационарах – 4675.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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