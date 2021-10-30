Крымчан обещают вакцинировать в торговых центрах и парках

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Мобильные пункты вакцинации от COVID-19 разворачивают в районе крупных торговых центров в Симферополе.

Прорабатывается вопрос об организации мобильных пунктов и в симферопольских парках, сообщил сегодня журналистам и.о. министра здравоохранения республики Константин Скорупский.

«Уже сегодня выехало на территорию столицы республики пять модульных ФАПов, которые будут установлены дополнительно в районе крупных торговых центров, в районе Центрального рынка. Прорабатывается вопрос с МЧС о развертывании дополнительно палаток в городских парках. Это парк им. Тренева, Гагаринский парк», – отметил Скорупский.

Он добавил, что крымчане «очень активно идут на вакцинацию», поэтому республиканский минздрав продолжает рассматривать варианты увеличения числа мобильных пунктов вакцинации.

По информации Скорупского, медики в Крыму развернули дополнительно 446 коек для пациентов с COVID-19. Общее число коек превысило 5,2 тысячи.

Сейчас в Крыму от коронавируса лечатся 10 563 человека. На амбулаторном лечении находятся 588 пациентов, в стационарах – 4675.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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