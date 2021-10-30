Происшествия
Крупный пожар в Севастополе: есть погибший
На пожаре в частном доме в Севастополе найден погибший, проходят следственные действия.
Об этом сообщает пресс-служба севастопольского главка МЧС. Возгорание произошло в ночь на субботу на территории частного домовладения по улице Курчатова.
На место происшествия оперативно выдвинулись несколько пожарно-спасательных подразделений. К моменту прибытия частный дом был объят пламенем, обрушилась кровля.
«В кратчайший срок спасатели вскрыли конструкции забора и внутренней ограды, проникли на территорию домовладения, разрезали также решетки на окнах. Газодымозащитники осуществили доступ в горящее строение со стороны фасада и кровли и приступили к тушению пожара. К сожалению, в ходе обследования помещений, в одном из них был обнаружен погибший человек», - рассказали в ведомстве.
Распространения огня на соседние строения удалось избежать, полная ликвидация пожара заняла несколько часов. Его площадь составила 50 квадратных метров. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются – работает следственно-оперативная группа.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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