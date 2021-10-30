Каждый двенадцатый автомобиль не пропускают в Севастополь через блокпосты

фото © Форпост

Каждый двенадцатый автомобиль, направляющийся в Севастополь, не проходит проверку на блокпостах и разворачивается обратно.

Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель директора департамента общественной безопасности Севастополя Алексей Краснокутский.

«Функционирует семь постов контроля на автомобильных дорогах города по всему периметру. Передвижение жителей внутри города не ограничено. Однако всех, кто без документов заехать хочет к нам в город, мы не ждем. Люди сознательно относятся к данной мере. Мы видим, что, по статистике утра, каждый двенадцатый автомобиль разворачивается и уезжает в обратном направлении», – сказал Краснокутский.

Всего в Севастополе восемь пунктов контроля. Восьмой находится на железнодорожном вокзале города, где проверяют приезжающих на поездах и электричках. За утро семерых человек – двоих пассажиров электрички и пятерых из поезда Санкт-Петербург – Севастополь – не впустили в город. Им предстоит купить билеты и отправиться в обратном направлении. Ожидать поезда или электрички граждане будут на вокзале.

На период нерабочих дней на въездах в город установили блокпосты, через которые пропускают только привитых граждан или тех, кто перенес заболевание, а также сдал ПЦР-тест. Позже было принято решение, что и у выезжающих из города также будет проверяться наличие указанных документов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе проверяющий не смог зайти в ресторан из-за отсутствия QR-кода. В Симферополе не пустили в ресторан одного из участников рейда по проверке предписаний Роспотребнадзора, так как он не смог предъявить QR-код.

Таможенники не дали вывезти из Крыма «Живописную Россию». Сотрудники таможни пресекли вывоз из Крыма за рубеж редкой книги и почти семи тысяч незадекларированных долларов.

На въездах в Севастополь добавят «ковидных» блокпостов. На въездах в Севастополь на период с 30 октября до 7 ноября дополнительно развернут три блокпоста. Таким образом жители города и севастопольских сел смогут беспрепятственно передвигаться внутри городской территории, не сталкиваясь с пунктами пропуска.

Осквернившие мемориал в Севастополе подростки оштрафованы судом. Ленинский районный суд Севастополя в апелляционном порядке оштрафовал троих подростков, которые подкурили от Вечного огня на мемориале, посвященном 100-летию окончания Гражданской войны.