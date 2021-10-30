Общество
Какой сегодня праздник 30 октября
фото © pixabay.com
Сегодня, 30 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День основания Российского военно-морского флота
Фото pixabay.com
Дату 30 октября принято считать Днем основания Российского военно-морского флота. В Военно-морском флоте России эта дата, согласно приказу главнокомандующего ВМФ, отмечается как профессиональный праздник — День моряка-надводника.
(20) 30 октября 1696 года Боярская Дума по настоянию царя Петра I приняла решение о создании регулярного военно-морского флота России: «Морским судам быть».
Создание регулярного военного флота в России – историческая закономерность, обусловленная настоятельной потребностью страны в преодолении территориальной, политической и культурной изоляции, ставшей на рубеже 17-18 веков главным препятствием для экономического и социального развития Русского государства.
День памяти жертв политических репрессий в России
Фото pixabay.com
День памяти жертв политических репрессий установлен Постановлением Верховного Совета РСФСР № 1763/1-I от 18 октября 1991 года и ежегодно отмечается в России 30 октября.
Дата для установления памятного Дня была выбрана в память о голодовке узников лагерей, начавшейся 30 октября 1974 года в Мордовии, которую политзаключенные объявили в знак протеста против политических репрессий в СССР и против бесчеловечного обращения с заключенными в тюрьмах и лагерях.
Подсчитать точное число всех пострадавших от тоталитарного режима невозможно. По данным комиссии по реабилитации при президенте РФ, безвинно репрессированных — миллионы, и значительное число их нигде не было учтено. По сохранившимся документам только в период с 1921 по 1953 год были репрессированы 4,6 млн. человек. Важно помнить, что в число пострадавших входят не только сами репрессированные, но и их дети, которые в результате преследований остались без опеки родителей.
Осия Колесник
Народный праздник «Осия Колесник» отмечается 30 октября (по старому стилю - 17 октября). В этот день верующие православной церкви чтут память ветхозаветного святого пророка Осии, входящего в число 12-ти малых пророков. Другие названия праздника: «Осий Осенний», «Осий Грязник», «Конец летнего пути».
Также сегодня, 30 октября, отмечают такие праздники:
- День инженера-механика России
- Всероссийский день гимнастики
- Скандинавский Новый год (Зимние ночи)
- День тренера в России
- Праздник чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница»
- День подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Украине
- Международный день Ортопедических Медсестер
- Африканский день еды и безопасности питания
- День мокрых корок
- День улыбающихся каменных львов
- День «Напиши своему бывшему» (National Text Your Ex Day) в США
- День «Купи пончик» (Buy a Donut Day) в США
- Чудовищная ночь (Mischief Night) в Великобритании, США, Канаде
- День создания великолепных похорон (Create A Great Funeral Day) в США
- Национальный праздник Мальдив
Сегодня именины празднуют: Антон, Кузьма, Исидор, Андрей, Леонтий, Евтропий, Лазарь, Анфим, Демьян, Осия.
Что происходило 30 октября в прошлые годы
1905 - российский император Николай II под давлением революционно настроенных масс народа дает добро на «Манифест 17 октября», которым провозглашались свобода совести, свобода слова, свобода собрания и свобода формирования объединений.
1918 - на Ближнем Востоке оканчивается Первая мировая войнаОсманская империя подписала соглашение о прекращении огня.
1938 - состоялась трансляция радиоверсии фантастического романа Герберта Уэллса «Война миров».
1941 - в ходе Второй мировой войны США оказывают помощь Советскому Союзу: Франклин Делано Рузвельт распорядился выделить 1 миллиард долларов.
1941 - в ходе Великой Отечественной войны немецкие войска пошли на первый штурм Севастополя.
1943 - на Московской конференции подписано соглашение о создании ООН.
1961 - на полигоне на острове Новая Земля СССР произвел взрыв самой мощной бомбы в мировой истории: была взорвана 58-мегатонная водородная бомба («Царь-бомба»), она же «Кузькина мать».
1987 - в Киеве дебютировала украинская рок-фолк-группа «Вопли Видоплясова» («ВВ»).
1990 - в память жертвам политических репрессий на Лубянской площади в Москве установлен Соловецкий камень.
1998 - национальная трагедия в Швеции: в городе Гетеборг на молодежной дискотеке во время пожара погибли 63 подростка.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 30 октября. Какие праздники будут завтра?
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