Какие парки и скверы Большой Ялты благоустроят к концу года

Глава администрации Ялты Янина Павленко рассказала о ходе работ в парках и скверах, которые ремонтируются с 2020 года.

«Работы по этому печальному «наследию» продолжаем, устраняя ошибки и недоработки. Срок — до конца года <…> То, что сделано плохо, в акты выполненных работ не вошло. А значит подрядчик за этот брак денег не получил и не получит», — написала Павленко на своей странице в Facebook.

В парке Годлевского в Алупке подрядчик некачественно выполнил работы в амфитеатре, заканчивать их будет «Зеленстрой». «Что касается нового общественного туалета в том же парке – коммуникации подведены, тот же «Зеленстрой», который будет его обслуживать, готовит техусловия для ввода в эксплуатацию», — уточнила Павленко.

В сквере имени Калинина заменили некорректный текст на информационных тумбах, отремонтировали светильники.

На спортплощадках в Симеизском парке и сквере Данилевского по гарантийным обязательствам демонтировано негодное резиновое покрытие и поврежденное ограждение – до конца месяца работы по замене этих элементов благоустройства завершатся.

До конца года будет доработано в соответствии с ГОСТами оборудование на детских площадках в скверах Стахановский, М. П. Чеховой, Н.Я. Данилевского, а также в парках Симеизском и Годлевского.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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