Какие купюры в Севастополе подделывают чаще в 2021 году

Большинство фальшивых купюр в Севастополе поступает в оборот через торгово-сервисные предприятия, и чаще всего это пятитысячные банкноты.

Об том сообщили пресс-службе Севастопольского отделения Центрального банка России.

«Основная доля фальшивок приходится на пятитысячные купюры: за три квартала их выявлено тридцать девять штук», – говорится в сообщении.

По информации регулятора, за три квартала 2021 года в банковском секторе региона выявлено сорок девять фальшивых банкнот разного номинала, преимущественно от тысячи рублей.

Напомним, в прошлом году, по информации севастопольского отделения ЦБР, в городе было выявлено 66 фальшивых банкнот, из которых большую часть также составляли пятитысячные – их было 43.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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