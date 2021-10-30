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Власть

Из Крыма опять обещают сделать горнолыжный курорт

10:53 суббота, 30 октября 2021
Из Крыма опять обещают сделать горнолыжный курорт

фото © wkrym.ru

Но снова просят подождать. Возможно, два-три года.

В республике изучили опыт мировых горнолыжных курортов и считают, что география полуострова и климат вполне удовлетворяет всем требованиям.

Об этом сообщил генеральный директор «Корпорации развития Республики Крым» Дмитрий Ворона.

«В советские времена у нас было несколько горнолыжных баз на территории Южного берега Крыма и предгорий. И, соответственно, есть сегодня потенциальная возможность для восстановления. Мы ведем переговоры с двумя компаниями-инвесторами в двух разных точках региона. Я уверен в том, что, как минимум, один проект в этой сфере мы реализуем в ближайшие 2-3 года», — считает Ворона.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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