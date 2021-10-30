Делегация Минздрава России прибыла в Крым для оценки ситуации с COVID-19

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Делегация министерства здравоохранения России прибыла в Крым для оценки ситуации с оказанием помощи пациентам с COVID-19.

Об этом со ссылкой на республиканский Минздрав сообщает РИА Новости.

Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин поручил министру здравоохранения страны Михаилу Мурашко и его заместителям выехать в регионы, где складывается самая сложная ситуация с коронавирусной инфекцией для оказания помощи медикам.

В субботу стало известно, что делегация специалистов прибыла в Крым, где рост заболеваемости наблюдается уже почти четыре недели.

«Возглавляет делегацию заместитель министра Евгений Камкин. Специалисты прибыли с целью оценки ситуации по оказанию медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией и организации процесса вакцинации, а также с целью оказания методической помощи», - рассказали в пресс-службе крымского Минздрава.

Эксперты из федерального центра уже посетили ковидный госпиталь, поликлиники, роддом, центр медицины катастроф и скорой помощи.

Как ранее сообщалось, за последние сутки в Крыму выявлен 701 случай заболевания, это очередной максимум с начала пандемии.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Куда обращаться, если необходимо срочно покинуть Севастополь. В Севастополе создается ситуационный центр, который будет рассматривать экстренные ситуации, связанные с пересечением границы региона.