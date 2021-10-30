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Аэропорт Симферополя снижает количество рейсов в осенне-зимний период

16:23 суббота, 30 октября 2021

Аэропорт Симферополь переходит на осенне-зимнее расписание.

Об этом сказано в Telegram-канале аэропорта.

«Аэропорт Симферополь с 31 октября переходит на осенне-зимнее расписание. Прямые рейсы будут выполнять 11 авиакомпаний по 20 направлениям. Осенне-зимний период навигации продлится до 26 марта 2022 года», – говорится в сообщении.

В летнее время рейсы осуществлялись по 64 направлениям, число обслуживаемых пассажиров в сутки по сравнению с летом тоже уменьшится в три-четыре раза.

Улететь осенью и зимой из Крыма можно будет в Москву и Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Уфу, Мурманск, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новосибирск, Махачкалу.

По прогнозам руководства аэропорта, зимой авиаузел будет обслуживать 200-250 тысяч пассажиров в месяц.

Аэропорт впервые в истории обслужил более шести миллионов пассажиров с начала года. Рекордные показатели были зафиксированы в начале октября.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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