Власти Ялты заставили владельца гигантского забора в Ливадии уменьшить его размеры

Собственник участка под ИЖС в Ливадии, установивший гигантский забор, по требованию властей Ялты привел свое ограждение в цивилизованный вид.

Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«Приземлили ливадийский заборище, который, благодаря нашей зоркой и неравнодушной общественности, на прошлой неделе снискал скандальную славу. Обязали собственника в течение двух дней привести ограждение в нормативное состояние. Согласно государственному стандарту, высота защитно-охранных ограждений территорий строительных площадок не может превышать двух метров», – пояснила она.

По словам главы администрации Ялты, сразу после публикации возмущенных постов местных жителей на место были направлены представители муниципального контроля, которые зафиксировали и ряд других нарушений. «На участке ИЖС вовсю кипело строительство, за что на собственника составлен протокол», – уточнила она, пояснив, что скандальная история произошла в последних числах сентября, а, согласно постановлению администрации города, все виды строительных работ должны были быть приостановлены на территории муниципалитета с 31 мая по 30 сентября.

Павленко обратилась к собственникам различных объектов на территории городского округа: «Давайте без «высокого креатива»! В Ялте и без этой «красоты» достопримечательностей достаточно».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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