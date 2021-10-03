Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.4
воздух +16
море +21

Власть

Власти Ялты заставили владельца гигантского забора в Ливадии уменьшить его размеры

10:22 воскресенье, 3 октября 2021
Ялта

Собственник участка под ИЖС в Ливадии, установивший гигантский забор, по требованию властей Ялты привел свое ограждение в цивилизованный вид.

Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«Приземлили ливадийский заборище, который, благодаря нашей зоркой и неравнодушной общественности, на прошлой неделе снискал скандальную славу. Обязали собственника в течение двух дней привести ограждение в нормативное состояние. Согласно государственному стандарту, высота защитно-охранных ограждений территорий строительных площадок не может превышать двух метров», – пояснила она.

По словам главы администрации Ялты, сразу после публикации возмущенных постов местных жителей на место были направлены представители муниципального контроля, которые зафиксировали и ряд других нарушений.  «На участке ИЖС вовсю кипело строительство, за что на собственника составлен протокол», – уточнила она, пояснив, что скандальная история произошла в последних числах сентября, а, согласно постановлению администрации города, все виды строительных работ должны были быть приостановлены на территории муниципалитета с 31 мая по 30 сентября.

Павленко обратилась к собственникам различных объектов на территории городского округа: «Давайте без «высокого креатива»! В Ялте и без этой «красоты» достопримечательностей достаточно».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Мэр Ялты обещает привести в порядок подземный переход возле автовокзала. Муниципалитет Ялты получил в свою собственность подземный переход через улицу Московская возле городской автостанции.

Приток воды в водохранилища Крыма за месяц уменьшился. В Крыму за сентябрь по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился суммарный объем воды в водохранилищах вместе с естественным притоком из местных рек.

В понедельник часть Симферополя останется без холодной воды. 4 октября в районе улиц Лексина и Дзюбанова в Симферополе с 8:00 до 15:00 в связи с проведением работ будет ограничена подача холодной воды.

Власти Симферополя обещают до конца года завершить расчистку русла Салгира. Расчистку русла реки Салгир в Симферополе в рамках третьего этапа капремонта набережной планируется завершить уже в текущем году.

Коронавирус в Крыму
Крым ставит антирекорды: сводка о новых заражениях

Крым ставит антирекорды: сводка о новых заражениях

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 2 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 421 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 80 487 положительных на Covid-19.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Общество
Крым ждет «марсианский» октябрь: прогноз погоды

Крым ждет «марсианский» октябрь: прогноз погоды

Настоящая осень пришла в Крым и рассчитывать на «бархатный сезон» уже не приходится, на следующей неделе в Крыму сохранится холодная погода.

Власть
В Севастополе вырос мусорный Эверест

В Севастополе вырос мусорный Эверест

Ситуация с ликвидацией свалок в городе, похоже, окончательно вышла из-под контроля.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации