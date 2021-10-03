Власти рассказали когда в Симферополе начнется отопительный сезон

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В крымской столице начали подготовку к подаче тепла в учреждения социальной сферы.

Такое поручение дал глава администрации города Валентин Демидов.

По его словам, поэтапную подачу теплоносителя в детские сады, школы и больницы начнут в начале следующей недели.

«Несмотря на то, что по температурным показателям начинать отопительный сезон рано, поручил начать подготовку к подаче тепла в образовательные учреждения. В течение нескольких дней тепловиками будут проведены мероприятия. Процесс технологически сложный и потребует определенного времени», - цитирует Демидова пресс-служба администрации города.

Мэр также уточнил, что в многоквартирные дома подача тепла начнется позже, согласно установленным нормативам. О том, насколько город готов к отопительному сезону, ранее рассказал заместитель главы администрации Симферополя Сергей Чернов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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