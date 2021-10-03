Власть
Власти рассказали когда в Симферополе начнется отопительный сезон
фото © Новости Крыма
В крымской столице начали подготовку к подаче тепла в учреждения социальной сферы.
Такое поручение дал глава администрации города Валентин Демидов.
По его словам, поэтапную подачу теплоносителя в детские сады, школы и больницы начнут в начале следующей недели.
«Несмотря на то, что по температурным показателям начинать отопительный сезон рано, поручил начать подготовку к подаче тепла в образовательные учреждения. В течение нескольких дней тепловиками будут проведены мероприятия. Процесс технологически сложный и потребует определенного времени», - цитирует Демидова пресс-служба администрации города.
Мэр также уточнил, что в многоквартирные дома подача тепла начнется позже, согласно установленным нормативам. О том, насколько город готов к отопительному сезону, ранее рассказал заместитель главы администрации Симферополя Сергей Чернов.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти Ялты заставили владельца гигантского забора в Ливадии уменьшить его размеры. Собственник участка под ИЖС в Ливадии, установивший гигантский забор, по требованию властей Ялты привел свое ограждение в цивилизованный вид.
Власти Ялты пообещали очистить город от остатков рекламных конструкций. Муниципальные службы Ялты приступили к очистке территории муниципального образования от остатков рекламных конструкций.
Мэр Ялты обещает привести в порядок подземный переход возле автовокзала. Муниципалитет Ялты получил в свою собственность подземный переход через улицу Московская возле городской автостанции.
Приток воды в водохранилища Крыма за месяц уменьшился. В Крыму за сентябрь по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился суммарный объем воды в водохранилищах вместе с естественным притоком из местных рек.
«Пьющий» Крым возмутил туристов
Популярный российский тревел-блогер после отдыха в Крыму заявил, что полуостров — один из самых пьющих регионов России.
Крым ставит антирекорды: сводка о новых заражениях
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 2 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 421 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 80 487 положительных на Covid-19.
Крым ждет «марсианский» октябрь: прогноз погоды
Настоящая осень пришла в Крым и рассчитывать на «бархатный сезон» уже не приходится, на следующей неделе в Крыму сохранится холодная погода.
Крымский берег усеян тысячами трупов: зафиксирована массовая гибель птиц
Массовую гибель птиц зафиксировали орнитологи на побережье залива Сиваш в Ленинском районе Крыма.
30 сентября
Морская вода у побережья Крыма начала резко остывать
Черное море у берегов Крыма начало резко остывать.