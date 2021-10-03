В Севастополе вырос мусорный Эверест

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Ситуация с ликвидацией свалок в городе, похоже, окончательно вышла из-под контроля.

Авторы телеграм-канала «Изнанка Севастополя» написали, что губернатор Михаил Развожаев почти год критикует профильных чиновников в связи с низким качеством уборки мусора в городе, однако они обвиняют во всем предпринимателей, с которыми проводится разъяснительная работа. При этом сейчас ситуация с мусором стала абсолютно вопиющей.

«Такого, если честно, посреди города мы еще не видели. Это вообще нормально, что просто гора, можно сказать мусорный Эверест, лежит и никто им не занимается две недели? Где службы ответственные за уборку свалок, где муниципалитет, где БГС (региональный оператор по обращению с ТКО – ред.), где департамент городского хозяйства?» - возмутились авторы канала.

Как сообщалось, активисты общественного движения «Севсвалки» впервые за время своей деятельности столкнулись с тем, что команда губернатора попросила их оплачивать вывоз мусора после субботников на территории Севастополя.

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