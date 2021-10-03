Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.4
воздух +16
море +21

Власть

В Севастополе вырос мусорный Эверест

11:07 воскресенье, 3 октября 2021
Севастополь
В Севастополе вырос мусорный Эверест

фото © Изнанка Севастополя

Ситуация с ликвидацией свалок в городе, похоже, окончательно вышла из-под контроля.

Авторы телеграм-канала «Изнанка Севастополя» написали, что губернатор Михаил Развожаев почти год критикует профильных чиновников в связи с низким качеством уборки мусора в городе, однако они обвиняют во всем предпринимателей, с которыми проводится разъяснительная работа. При этом сейчас ситуация с мусором стала абсолютно вопиющей.

«Такого, если честно, посреди города мы еще не видели. Это вообще нормально, что просто гора, можно сказать мусорный Эверест, лежит и никто им не занимается две недели? Где службы ответственные за уборку свалок, где муниципалитет, где БГС (региональный оператор по обращению с ТКО – ред.), где департамент городского хозяйства?» - возмутились авторы канала.

Как сообщалось, активисты общественного движения «Севсвалки» впервые за время своей деятельности столкнулись с тем, что команда губернатора попросила их оплачивать вывоз мусора после субботников на территории Севастополя.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Ялты пообещали очистить город от остатков рекламных конструкций. Муниципальные службы Ялты приступили к очистке территории муниципального образования от остатков рекламных конструкций.

Мэр Ялты обещает привести в порядок подземный переход возле автовокзала. Муниципалитет Ялты получил в свою собственность подземный переход через улицу Московская возле городской автостанции.

Приток воды в водохранилища Крыма за месяц уменьшился. В Крыму за сентябрь по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился суммарный объем воды в водохранилищах вместе с естественным притоком из местных рек.

В понедельник часть Симферополя останется без холодной воды. 4 октября в районе улиц Лексина и Дзюбанова в Симферополе с 8:00 до 15:00 в связи с проведением работ будет ограничена подача холодной воды.

Коронавирус в Крыму
Крым ставит антирекорды: сводка о новых заражениях

Крым ставит антирекорды: сводка о новых заражениях

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 2 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 421 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 80 487 положительных на Covid-19.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Общество
Крым ждет «марсианский» октябрь: прогноз погоды

Крым ждет «марсианский» октябрь: прогноз погоды

Настоящая осень пришла в Крым и рассчитывать на «бархатный сезон» уже не приходится, на следующей неделе в Крыму сохранится холодная погода.

Власть
В Севастополе вырос мусорный Эверест

В Севастополе вырос мусорный Эверест

Ситуация с ликвидацией свалок в городе, похоже, окончательно вышла из-под контроля.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации