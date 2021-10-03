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Коронавирус в Крыму

В Севастополе все больше заболевших COVID-19: данные за сутки

16:59 воскресенье, 3 октября 2021
Севастополь
В Севастополе все больше заболевших COVID-19: данные за сутки

фото © gazetauzao.ru

За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 187 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 100 пациентов, умерли два человека.

Об этом сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.

Заболеваемость в городе растет уже больше третью неделю подряд. За время пандемии в регионе новой коронавирусной инфекцией заразились 31 119 человек, выздоровели 28 093.

Скончались 1128 пациентов.

Как сообщалось, в республике за прошедшие сутки зарегистрирован 421 случай заболевания COVID-19. Это - суточный максимум за весь период пандемии.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В детских поликлиниках Севастополя не протолкнуться. Севастопольские родители раскритиковали работу городских детских поликлиник. Сразу несколько постов на эту тему появилось в соцсетях на прошлой неделе. Речь шла о детской поликлинике №1 на проспекте Генерала Острякова.

COVID-19 в Севастополе: заболевших более 31 тысячи. За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 178 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 111 пациентов, умерли два человека.

Заболеваемость коронавирусом в Крыму за сентябрь выросла в полтора раза. В Крыму суточная выявляемость коронавирусной инфекции снова приблизилась к 400.

Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму. По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 1 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 409 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 80 066 положительных на Covid-19.

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