Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крым ставит антирекорды: сводка о новых заражениях ● COVID-19 в Севастополе: заболевших более 31 тысячи ● Заболеваемость коронавирусом в Крыму за сентябрь выросла в полтора раза ● Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму ● Сводка о новых заражениях в Крыму
В Севастополе все больше заболевших COVID-19: данные за сутки
фото © gazetauzao.ru
За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 187 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 100 пациентов, умерли два человека.
Об этом сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.
Заболеваемость в городе растет уже больше третью неделю подряд. За время пандемии в регионе новой коронавирусной инфекцией заразились 31 119 человек, выздоровели 28 093.
Скончались 1128 пациентов.
Как сообщалось, в республике за прошедшие сутки зарегистрирован 421 случай заболевания COVID-19. Это - суточный максимум за весь период пандемии.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В детских поликлиниках Севастополя не протолкнуться. Севастопольские родители раскритиковали работу городских детских поликлиник. Сразу несколько постов на эту тему появилось в соцсетях на прошлой неделе. Речь шла о детской поликлинике №1 на проспекте Генерала Острякова.
COVID-19 в Севастополе: заболевших более 31 тысячи. За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 178 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 111 пациентов, умерли два человека.
Заболеваемость коронавирусом в Крыму за сентябрь выросла в полтора раза. В Крыму суточная выявляемость коронавирусной инфекции снова приблизилась к 400.
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму. По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 1 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 409 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 80 066 положительных на Covid-19.
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