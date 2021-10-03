В Нижнем Новгороде горит дом культуры имени Ленина

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Большой пожар случился в неэксплуатируемом здании ДК им. В.И. Ленина на ул. Октябрьской Революции (Канавинский район Нижнего Новгорода) рано утром 3 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Горит кровля и внутренние помещения здания.

Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу 1 «Бис».

По последней информации, площадь горения превысила 500 кв.м.

Обстоятельство возгорания уточняются.

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