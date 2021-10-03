Происшествия
В Нижнем Новгороде горит дом культуры имени Ленина
фото © ГУ МЧС РФ
Большой пожар случился в неэксплуатируемом здании ДК им. В.И. Ленина на ул. Октябрьской Революции (Канавинский район Нижнего Новгорода) рано утром 3 октября.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.
Горит кровля и внутренние помещения здания.
Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу 1 «Бис».
По последней информации, площадь горения превысила 500 кв.м.
Обстоятельство возгорания уточняются.
В тексте использованы материалы: Форпост
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