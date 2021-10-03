Происшествия
В Крыму в сентябре бесследно исчезло восемь человек
фото © Новости Крыма
Волонтеры сообщили, что всего им поступило 68 заявок. Бльшинство пропавших, а это 46 человек, нашли живыми.
К сожалению, было обнаружено 5 погибших. На сегодняшний день ничего неизвестно о местонахождении 8 пропавших.
В отряде отметили, что 5 поступивших заявок оказались ложными, то есть не подтвердилось при отработке.
- Все поиски отряд проводит в постоянном взаимодействии с сотрудниками полиции, - отмечают поисковики.
Волонтеры также сотрудничают с кинологическими клубами - ведь острый нюх собак ничто не может заменить.
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