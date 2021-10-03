В Крыму продают растворимую «красную икру»

В Крыму пожилая женщина стала жертвой обманщиков.

Пожилая жительница Керчи отдыхала на лавочке во дворе. К ней подошла незнакомка и предложила купить за небольшие деньги красную икру, «недавно привезенную мужем из Астрахани».

За две пол-литровые банки продукта пенсионерка отдала 5 тысяч рублей. Однако товар показался подозрительным. Родственница положила на блюдце несколько икринок и залила их водой. Те сразу побелели и растаяли.

Потерпевшая обратилась к правоохранителям. Продавцов суррогата устанавливают.

В тексте использованы материалы: Керчь.ФМ

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