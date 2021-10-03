В Крыму наказали худшие пляжи и назвали лучшие

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Более 440 пляжей работали в этом сезоне на территории Крыма. По итогу сезона лучшими были признаны пляжные территории Евпатории и Судака.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма республики.

В ведомстве отметили, что в этом году к операторам пляжных территорий предъявляли более жесткие требования как по срокам подготовки пляжей к работе, так и по качеству работ.

За период с 1 мая по 22 сентября сотрудники профильного ведомства 52 раза выезжали на обследование пляжных территорий во всех прибрежных регионах республики. «В ходе 52 рейдов было составлено 211 административных протоколов, из них по 160 были выставлены штрафы на общую сумму более двух миллионов рублей, по 51 протоколу сделаны предупреждения.

Предупреждения получали пользователи пляжей, допустившие нарушения впервые», - пояснили в министерстве, отметив, что ряд операторов пляжей, работа которых была неудовлетворительной, не смогут продолжить свою деятельность в следующем сезоне. К следующему году ведомство планирует разработать дополнения в порядок закрепления и пользования пляжами, чтобы повысить комфорт и безопасность отдыхающих.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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