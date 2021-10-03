В детских поликлиниках Севастополя не протолкнуться

Севастопольские родители раскритиковали работу городских детских поликлиник. Сразу несколько постов на эту тему появилось в соцсетях на прошлой неделе. Речь шла о детской поликлинике №1 на проспекте Генерала Острякова.

Так, по словам Анны Довгой, 14 сентября она привела на прием к врачу 15-летнего сына с признаками ОРВИ и температурой. Как и полагается в таких случаях, их отправили в изолятор. А там оказалось, что в ожидании приема специалиста уже скопилась приличная очередь из заболевших детей.

«Маленькие дети висят на бедных мамах-бабушках, постарше сидят буквально на земле. На 30 человек одна скамейка на улице и одна в предбаннике у кабинета», — описала увиденное Анна Довгая.

По словам женщины, за четыре часа ожидания врач успела принять лишь четырех детей. На просьбу женщины выдать еще пару стульев, скамеек или хотя бы ковриков, потому что больным детям сложно стоять так долго, ей ответили отказом.

Самое обидное, отмечает Анна Довгая, что в принципе с ОРВИ она справилась бы и сама в домашних условиях — все же мать с 15-летним стажем, но сыну непременно нужна была справка о болезни в колледж. В итоге, так и не дождавшись приема врача, женщина по просьбе работников поликлиники отметилась в регистрационном журнале, а затем ушла с сыном лечиться самостоятельно.

Спустя несколько дней, 20 сентября, Анна Довгая снова пришла в поликлинику — на этот раз за справкой о выздоровлении сына. Но вместо того, чтобы быстро получить заветную бумажку и увести еще ослабленного после болезни ребенка, ей пришлось снова встать в очередь.

Как оказалось, история Анны Довгой не единичный случай. В соцсети Instagram пользователи опубликовали видео из переполненного пациентами коридора первой поликлиники и уточнили, что такая картина становится типичной — педиатров в городе не хватает, соответственно талонов на пациентов тоже, вот и приходится ожидать приема врача в порядке живой очереди. С аналогичной проблемой сталкиваются и другие родители Севастополя во всех детских поликлиниках города.

Так, по словам одной из родительниц, чтобы получить направление на анализы, ей с шестилетним ребенком пришлось простоять в очереди в детской поликлинике на Юмашева почти три часа. Причина, по словам женщины, в том, что на весь Гагаринский район работают всего два педиатра.

Как подтвердили ForPost в департаменте здравоохранения города, большие скопления детей в поликлиниках действительно есть, поскольку все одновременно обращаются за медпомощью. Связано это прежде всего с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ в городе.

Если обычно в день врачи пятой горбольницы принимали в поликлинике и на дому по 250-300 пациентов с вирусами, то сейчас их количество увеличилось до 600-650 человек. Кроме того, еще до 400 пациентов с коронавирусом находятся под наблюдением на дому, отметили в ведомстве.

«В связи с этим детей стараются максимально осматривать на дому, чтобы снизить количество контактов и, соответственно, сдержать распространение вирусных заболеваний», — пояснили в горздраве.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Заболеваемость коронавирусом в Крыму за сентябрь выросла в полтора раза. В Крыму суточная выявляемость коронавирусной инфекции снова приблизилась к 400.

Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму. По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 1 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 409 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 80 066 положительных на Covid-19.

Сводка о новых заражениях в Крыму. По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 30 сентября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 398 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 79 657 положительных на Covid-19.

COVID-19 в Крыму: власти фиксируют резкий рост суточной смертности. За минувшие сутки в Крыму от коронавируса скончались 15 пациентов, что выше вчерашних показателей (9 пациентов), сообщает Минздрав Крыма.