Курорт
Турпоток в Севастополь превысил 600 тысяч человек
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Севастополь побил доковидный туристический рекорд посещаемости, расширилась география полетов в город, сообщил председатель заксобрания Севастополя Владимир Немцев.
Предварительная статистика свидетельствует о том, что Севастополь в текущем году посетили порядка 600 тысяч туристов, что на 13% больше, чем в предыдущем сезоне, рассказала вице-губернатор Мария Литовко, передают «Вести.Севастополь».
Как сообщают власти полуострова, текущий туристический сезон в Крыму побил показатели рекордного по наплыву отдыхающих 2019 года, превысив максимальное число туристов, которые приезжали в регион в постсоветский период.
Напомним, что 1 сентября сообщалось о 7,2 миллиона туристов, посетивших республику в этом года. За шесть месяцев 2021 года крымские отели и другие средства размещения заработали 14,2 миллиарда рублей, отчислив налогов на 2,1 миллиарда.
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Ранее Новости Крыма сообщали:
«Кто больше цифру назовет». О заявленных туристических рекордах в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов утверждает, что с начала 2021 года полуостров посетили более восьми миллионов туристов. Такое заявление Аксенов сделал 27 сентября. По его словам, курортная сфера полуострова побила не только заявленный рекорд 2019 года в 7,4 миллиона отдыхающих, но в целом установила новый «постсоветский рекорд».
Крым хотят сделать «легочным курортом России». Власти полуострова намерены сделать Крым «главным курортом России, где смогут проходить реабилитацию люди с поражением легких».
Эксперты отмечают повышение стоимости отдыха в Крыму в бархатный сезон. На 24% увеличилась средняя стоимость посуточной аренды жилья на курортах Крыма этой осенью по сравнению с «доковидной» осенью 2019 года – с 2100 до 2600 рублей за ночь.
Власти насчитали в Крыму уже 8 млн туристов. Сергей Аксенов поздравил крымчан со Всемирным днем туризма и рассказал, что в этом году турпоток уже превысил 8 млн человек.
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