Смертельное ДТП в Крыму: ВАЗ влетел в дерево

В селе Курское под Белогорском в результате ДТП погиб 39-летний пассажир легковушки.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

По данным правоохранителей, авария случилась поздним вечером 2 октября в районе улицы Южная: воле дома № 67 на левом закруглении дороги водитель ВАЗ-21154 не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части влево и врезался в дерево.

В результате пассажир 1982 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью, водитель автомобиля госпитализирован.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту происшествия.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму в сентябре бесследно исчезло восемь человек. Волонтеры сообщили, что всего им поступило 68 заявок. Бльшинство пропавших, а это 46 человек, нашли живыми.

В Нижнем Новгороде горит дом культуры имени Ленина. Большой пожар случился в неэксплуатируемом здании ДК им. В.И. Ленина на ул. Октябрьской Революции (Канавинский район Нижнего Новгорода) рано утром 3 октября.

Под Симферополем насмерть сбили женщину. В Симферопольском районе насмерть сбили пенсионерку, сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.

Под Севастополем снова обрушилась часть берега. В поселке Учкуевка под Севастополем обрушилась часть грунта в прибрежной зоне, об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Севастополю.