Происшествия
Смертельное ДТП в Крыму: ВАЗ влетел в дерево
В селе Курское под Белогорском в результате ДТП погиб 39-летний пассажир легковушки.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.
По данным правоохранителей, авария случилась поздним вечером 2 октября в районе улицы Южная: воле дома № 67 на левом закруглении дороги водитель ВАЗ-21154 не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части влево и врезался в дерево.
В результате пассажир 1982 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью, водитель автомобиля госпитализирован.
Сейчас правоохранители проводят проверку по факту происшествия.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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