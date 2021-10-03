Путин наградил вице-спикера парламента Крыма «орденом почета»

Первому заместителю председателя парламента Крыма Ефиму Фиксу был присвоен «Орден почета» за «активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу».

Об этом говорится в указе российского президента Владимира Путина.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации России.

На данный момент 74-летний Фикс публично не прокомментировал награждение российским орденом.

Фикс почти полжизни посвятил службе в Вооруженных силах СССР и Украины. В 1990 году его избрали депутатом Верховного Совета Крыма. В 1994 году он покинул ряды Вооруженных сил и ушел в бизнес – руководил коммерческими компаниями. Параллельно он начал карьеру в партии Виктора Медведчука СДПУ(о). В 2004 карьера Фикса в партии Медведчука дала первые существенные плоды – он стал народным депутатом Украины. Проработал в Раде два года, а в 2006-м избрался в Верховный Совет АРК. С тех пор он больше не покидал стены крымского парламента. В 2010 году Ефим Фикс сменил партбилет и вошел в ряды Партии регионов.

В 2013 году Фикс осудил действия участников Евромайдана.

В 2014 году Ефим Фикс вступил в «Единую России». По спискам этой партии его избрали в крымский парламент.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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