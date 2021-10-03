Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 3 октября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 3 октября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (северо-восточный ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (северо-восточный 15-20 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (северо-восточный ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (северо-восточный 15-20 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 9 до 15, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер северо-восточный 16 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 95 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 13 до 19, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер северо-восточный 18 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 88 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 17, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер северо-восточный 13 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 89 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 11 до 16, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер северо-восточный 25 км/час, возможны порывы до 46 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 96 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 12 до 16, ночью около 12 градусов. Ветер восточный 39 км/час, возможны порывы до 56 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 93 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 17, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер северо-восточный 26 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 100 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 11 до 14, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер восточный 26 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 94 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 9 до 17, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер северо-восточный 24 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 95 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 8 до 14, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 98 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 7 до 14, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 96 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 17 до 20 градусов тепла. По городам: в Алуште - 20, в Евпатории - 20, на мысе Казантип в Азовском море - 17, в Керчи - 18, в Николаевке - 19, в Севастополе - 19, в Судаке - 20, на Тарханкуте - 19, в Феодосии - 20, в Ялте - 20 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 20, в Египте - 27, на Кипре - 26, в Одессе - 17, в Сочи - 22, в Турции - 27, в Хорватии - 22 градусов выше нуля.

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