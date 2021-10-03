Власть
Полиция задержала водивших хоровод у ТЦ в Симферополе дрифтеров
фото © соцсети
Прошлый визит силовиков в это место закончился хороводом, который молодчики устроили вокруг машины правоохранителей.
Силовики задержали людей, которые традиционно собрались у ТЦ «Южная галерея» в Симферополе, чтобы поучаствовать в дрифте или просто понаблюдать за происходящим. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.
Несколько десятков человек поместили в автобусы и автозаки и увезли в отделение полиции. На месте работали сотрудники МВД и Росгвардии.
«Очевидцы предполагают, что любители дрифта попытались устроить очередной хоровод вокруг патрульной машины», - пишет «Mash на волне».
Напомним, что 28 сентября на парковку торгового центра, где в очередной раз собрались автомобилисты, прибыла патрульная машина для «контроля за соблюдением общественного порядка». Полицейские остановили одного из гонщиков, в защиту которого остальные присутствующие устроили хоровод вокруг спецавтомобиля. Тогда никто задержан не был, но правоохранители предупредили, что будут наведываться туда и в дальнейшем.
В тексте использованы материалы: Примечания
Ранее Новости Крыма сообщали:
Севастополец получил срок за «пропаганду нацизма». Молодого севастопольца осудили за «пропаганду нацизма и призывы к экстремистской деятельности», сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
За нежелание платить из казны чиновник в Севастополе заплатит сам. Ленинский районный суд постановил взыскать с бывшего чиновника 385 тыс. рублей неустойки и судебных расходов, скопившихся за время разбирательств.
Автор селфи на задней кабине поезда в Крыму заплатил 100 рублей штрафа. Олег Вольный из Симферополя, сделавший фото на задней кабине поезда в Крыму заплатил 100 рублей штрафа.
Экс-директор госкомпании в Севастополе пойман на обмане подрядчиков. Экс-директор севастопольского Управления по эксплуатации объектов городского хозяйства возместит городу более 385 тысяч рублей, затраченные из бюджета по его вине.
«Пьющий» Крым возмутил туристов
Популярный российский тревел-блогер после отдыха в Крыму заявил, что полуостров — один из самых пьющих регионов России.
Крымчан возмутила мода на отсутствие бюстгальтеров
Еще несколько лет назад отказ от нижнего белья считался дурным тоном. Однако после выхода из ковидного карантина многие женщины в мире решили пересмотреть свой гардероб и пришли к выводу, что дышать свободной грудью необходимо в прямом смысле этих слов. Крымский полуостров не стал исключением.
Полиция задержала водивших хоровод у ТЦ в Симферополе дрифтеров
Прошлый визит силовиков в это место закончился хороводом, который молодчики устроили вокруг машины правоохранителей.
Крымский берег усеян тысячами трупов: зафиксирована массовая гибель птиц
Массовую гибель птиц зафиксировали орнитологи на побережье залива Сиваш в Ленинском районе Крыма.
30 сентября
Какой сегодня праздник 3 октября фото
Сегодня, 3 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.