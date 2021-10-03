Полиция задержала водивших хоровод у ТЦ в Симферополе дрифтеров

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Прошлый визит силовиков в это место закончился хороводом, который молодчики устроили вокруг машины правоохранителей.

Силовики задержали людей, которые традиционно собрались у ТЦ «Южная галерея» в Симферополе, чтобы поучаствовать в дрифте или просто понаблюдать за происходящим. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

Несколько десятков человек поместили в автобусы и автозаки и увезли в отделение полиции. На месте работали сотрудники МВД и Росгвардии.

«Очевидцы предполагают, что любители дрифта попытались устроить очередной хоровод вокруг патрульной машины», - пишет «Mash на волне».

Напомним, что 28 сентября на парковку торгового центра, где в очередной раз собрались автомобилисты, прибыла патрульная машина для «контроля за соблюдением общественного порядка». Полицейские остановили одного из гонщиков, в защиту которого остальные присутствующие устроили хоровод вокруг спецавтомобиля. Тогда никто задержан не был, но правоохранители предупредили, что будут наведываться туда и в дальнейшем.

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