«Пьющий» Крым возмутил туристов

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Популярный российский тревел-блогер после отдыха в Крыму заявил, что полуостров — один из самых пьющих регионов России.

Своими наблюдениями путешественник поделился в блоге TrueStory Travel на платформе «Яндекс.Дзен».

Алкогольные напитки на полуострове продаются не только в магазинах, ресторанах и кафе, но даже в столовых, возмутился турист. Распивать алкоголь, добавил он, можно даже в тех заведениях общепита, где его не продают.

Несмотря на запрет на распитие спиртного в общественных местах, его все равно активно употребляют в парках и на пляжах.

«Вернулся из Крыма, и у меня сложилось впечатление, что это один из самых пьющих регионов РФ, — негодует блогер. — Дело в том, что многие попросту делают это главной целью своего отпуска — пить много и в любом месте».

В отсутствии культуры распития спиртных напитков винить стоит не регион, а тех, кто их употребляет без меры и в неположенных местах, объясняет председатель межрегиональной организации «Ассоциация малых отелей», официальный представитель Общенационального союза индустрии гостеприимства в Крыму Наталия Стамбульникова.

«Крымчане и жители Севастополя — люди активные и любящие жизнь, свой край, и то, что даже в общепите многие разрешают приносить свой алкоголь, говорит о том, что у нас очень большая лояльность к гостю», — считает отельер.

Она подчеркнула, что и Крым, и Севастополь являются регионами, ориентированными на клиентов.

Что касается местных жителей, то, по данным обследования состояния здоровья населения, Крым находится в списке малопьющих регионов России. Крымчане выделяют незначительные суммы на алкогольную и табачную продукцию, рассказала ForPost заместитель руководителя Крымстата Людмила Петруненко.

Из алкогольных напитков местные жители чаще покупают вино. На втором месте списка потребительских расходов оказалось пиво, на третьем — водка, на четвертом — коньяк и на пятом — другие виды алкогольной продукции.

«В месяц на это в среднем домохозяйством тратится порядка 342 рублей. Это где-то 2,8% от среднего общего семейного бюджета. Причем интересно, что городские жители тратят больше, а сельские в два раза меньше. В то же время одинокие люди тратят на эту продукцию несколько больше — 3,2% от бюджета, чем семья из двух-трех человек», — отметила специалист.

К слову, статистика закупок 2020 года с его антикоронавирусными ограничениями показала, что жители и гости республики в момент пандемии тратили денег на спиртное куда меньше, чем в доковидном 2019 году.

«19,6 млрд рублей против 17,2 млрд рублей. Стоит учесть, что с каждым годом цены на алкогольную продукцию растут», — подчеркивает Петруненко.

В тексте использованы материалы: Керчь.ФМ

В тексте использованы материалы: Форпост

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