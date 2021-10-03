Не может остановиться: Аксенов пообещал продолжать громкие увольнения

фото © iz.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал: процесс изменений в кадровом составе правительства Крыма пока еще не завершен.

За последнюю неделю в Крыму произошли масштабные кадровые ротации, причем они коснулись не только правительства республики, но и некоторых глав городов. Свои посты покинули глава Минздрава Александр Остапенко, руководитель Министерства строительства Михаил Храмов, министр транспорта Евгений Исаков, а также вице-премьер Евгений Кабанов, курировавший сферу ФЦП в Крыму (он стал уже третьим по счету чиновником на этом посту, для которого пребывание в данной должности заканчивается арестом). Кроме того, 1 октября в отставку ушел мэр Джанкоя Эдуард Селиванов. Депутаты горсовета на внеочередной сессии прекратили его полномочия.

Говоря об изменениях в составе Совмина, Сергей Аксенов подчеркнул, что все зависит исключительно от «успеваемости чиновников».

«Перед руководителями ставятся задачи и поручения президента Российской Федерации, правительства и лично мои поручения. Если количество невыполненных и просроченных задач превышает все лимиты, то в таком случае и возникает угроза отставки», — сказал Аксенов.

Поэтому, если кто-то из чиновников получает выговоры и не собирается исправляться, то с таким недобросовестным руководителем будут прощаться. При этом Сергей Аксенов подчеркнул, что процесс изменений в кадровом составе правительства Республики Крым не завершен. По его словам, работы для чиновников много, она сложная, поэтому нужны люди, которые будут погружаться в детали каждого процесса.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Украины обещают вернуть Крым к 2030 году. Украинская партия власти «Слуга народа» провела совещание в городе Трускавец, на котором обсудила программу трансформации страны.

Мэр Симферополя будет писать выговор сам себе. Глава Крыма Сергей Аксенов разрешил властям Симферополя еще раз перенести сроки сдачи объектов благоустройства в крымской столице.

Крымских топ-чиновников выпустили из СИЗО. Верховный суд Республики Крым рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов экс-министра строительства и архитектуры Михаила Храмова и бывшего вице-премьера Евгения Кабанова.

Мэр Джанкоя отправлен в отставку. Депутаты горсовета Джанкоя отправили в отставку главу администрации города Эдуарда Селиванова.