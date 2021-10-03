На железнодорожном вокзале Джанкоя заметили эшелон военной техники

В Джанкое на железнодорожном вокзале стоит эшелон военной техники, состоящий из десятка военных машин – бронетранспортеров БТР-80.

Утром стало известно, что в Крыму российские десантные и артиллерийские полки приступили к активной фазе тактических учений.

Накануне сообщалось о проведении на крымском полигоне Опук масштабных учений десантно-штурмового и артиллерийского полков Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ с участием около двух тысяч военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники. На сайте Минобороны России пока не сообщается о тактических учениях на полигоне Опук в Крыму.

Ранее заместитель постоянного представителя миссии Украины при ООН Юрий Витренко на заседании формулы Аррии заявил о сохраняющейся угрозе «военной атаки» со стороны России из-за концентрации ее войск вблизи восточной границы с Украиной и в Крыму.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Россия перебросила с Кубани в Крым подразделения ВДВ. Подразделения десантных войск перебросили в Крым из Краснодарского края в рамках тактических учений, сообщает во вторник «Интерфакс» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Россия проводит в Крыму масштабные учения с танками и артиллерией. Министерство обороны России объявило о проведении на полигоне Опук в Крыму масштабных учений десантно-штурмового и артиллерийского полков Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ с участием около двух тысяч военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники.

В Украине раскрыли способ захватить Крым. Бывший депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза рассказал о силовом варианте захвата Крыма и Донбасса.

Власти Крыма боятся захвата буровой платформы. На буровой платформе «Черноморнефтегаза» прошли масштабные межведомственные учения, в рамках которых силовики отработали противодействие террористам.