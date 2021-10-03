Власть
На железнодорожном вокзале Джанкоя заметили эшелон военной техники
В Джанкое на железнодорожном вокзале стоит эшелон военной техники, состоящий из десятка военных машин – бронетранспортеров БТР-80.
Утром стало известно, что в Крыму российские десантные и артиллерийские полки приступили к активной фазе тактических учений.
Накануне сообщалось о проведении на крымском полигоне Опук масштабных учений десантно-штурмового и артиллерийского полков Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ с участием около двух тысяч военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники. На сайте Минобороны России пока не сообщается о тактических учениях на полигоне Опук в Крыму.
Ранее заместитель постоянного представителя миссии Украины при ООН Юрий Витренко на заседании формулы Аррии заявил о сохраняющейся угрозе «военной атаки» со стороны России из-за концентрации ее войск вблизи восточной границы с Украиной и в Крыму.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Россия перебросила с Кубани в Крым подразделения ВДВ. Подразделения десантных войск перебросили в Крым из Краснодарского края в рамках тактических учений, сообщает во вторник «Интерфакс» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Россия проводит в Крыму масштабные учения с танками и артиллерией. Министерство обороны России объявило о проведении на полигоне Опук в Крыму масштабных учений десантно-штурмового и артиллерийского полков Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ с участием около двух тысяч военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники.
В Украине раскрыли способ захватить Крым. Бывший депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза рассказал о силовом варианте захвата Крыма и Донбасса.
Власти Крыма боятся захвата буровой платформы. На буровой платформе «Черноморнефтегаза» прошли масштабные межведомственные учения, в рамках которых силовики отработали противодействие террористам.
«Пьющий» Крым возмутил туристов
Популярный российский тревел-блогер после отдыха в Крыму заявил, что полуостров — один из самых пьющих регионов России.
Крым ставит антирекорды: сводка о новых заражениях
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 2 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 421 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 80 487 положительных на Covid-19.
Крым ждет «марсианский» октябрь: прогноз погоды
Настоящая осень пришла в Крым и рассчитывать на «бархатный сезон» уже не приходится, на следующей неделе в Крыму сохранится холодная погода.
Крымский берег усеян тысячами трупов: зафиксирована массовая гибель птиц
Массовую гибель птиц зафиксировали орнитологи на побережье залива Сиваш в Ленинском районе Крыма.
30 сентября
Морская вода у побережья Крыма начала резко остывать
Черное море у берегов Крыма начало резко остывать.