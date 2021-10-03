Происшествия
Летевший из Москвы в Симферополь самолет совершил экстренную посадку
Самолет компании S7 Airlines, летевший из Москвы в Симферополь, совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону.
Об этом сообщили в ростовском аэропорту Платов.
«Рейс S7- 2007 (Москва- Симферополь) произвел посадку в аэропорту Платов в 10 часов 50 минут по московскому времени. Воздушное судно приземлилось на запасной аэропорт Платов и находится там же», - сообщили аэропорту.
По данным операторов, посадку по техническим причинам запросил командир экипажа. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, причиной стала неисправность двигателя.
По его данным, на борту находятся 171 пассажир и шесть членов экипажа, никто не пострадал, готовится вылет резервного самолета. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Симферополь, данный рейс задерживается до 16.40.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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