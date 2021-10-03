Крымчан возмутила мода на отсутствие бюстгальтеров

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Еще несколько лет назад отказ от нижнего белья считался дурным тоном. Однако после выхода из ковидного карантина многие женщины в мире решили пересмотреть свой гардероб и пришли к выводу, что дышать свободной грудью необходимо в прямом смысле этих слов. Крымский полуостров не стал исключением.

На дефилирование по улицам женщин без бюстгальтеров обратили внимание пользователи крымского сегмента соцсетей. О чем не преминули сообщить остальным подписчикам.

«В этом сезоне мир моды во всем женскогендерном европейском Мире накрыла волна хождения без лифчиков, с торчащими из-под одежды сосками. Не обошел этот тренд и Ялту. Первый вопрос — чего ждать в следующем году с такой тенденцией? Хождения без трусов или с голым торсом? Второй вопрос — для чего вы это делаете?», — вопрошает подписчик группы «Подслушано Ялта» соцсети «ВКонтакте».

По мнению автора, такие вольности себе позволяют лишь девушки ветреные, которые хотят познакомиться с такими же легкомысленными парнями, а также те, кому присущ стадный инстинкт.

На этом автор не остановился, решив провести в Сети опрос на деликатную тему и выяснить, как жители Крыма относятся к подобному веянию моды. Мнения разделились 50/50. Подписчики не стеснялись в выражениях и открыто заявляли о своих предпочтениях.

«У многих мужчин грудь больше моей. Так почему они не носят бюстгальтеры, а я должна мучиться, чесаться и потеть в этом орудии женских пыток», — заявила одна из участниц опроса.

«Девушки с торчащей грудью на улице — это так же дико, как мужчины в стрингах на пляже», — парировал один из подписчиков.

И действительно, отказ от бюстгальтеров является трендом этого сезона. Модели на мировых подиумах смело дефилируют, выставляя грудь на показ под прозрачными блузками, а голливудские кинодивы появляются в таком виде на светских раутах. Фото с подобных мероприятий мгновенно оказываются на инстаграм-страницах модных блогеров.

Таким образом иконы стиля задают вектор развития в индустрии моды и красоты, отметила московский дизайнер одежды бренда Galeroche Татьяна Ковальчук.

«Люди видят такие фото у блогеров и начинают их внедрять в своей жизни. Другое дело, что такие эксперименты не всегда удачны», — считает модельер.

Вместе с тем, поклонниц «свободной груди» становится все больше, и некоторые дамы при пошиве одежды заблаговременно оговаривают с дизайнером пикантные детали. Чтобы, как говорится, костюмчик сидел.

Однако заядлым модницам стоит повременить и не выбрасывать бюстгальтеры, ведь мода переменчива и завтра она может развернуться в противоположную сторону, предупредила собеседница.

В тексте использованы материалы: Форпост

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