Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: COVID-19 в Севастополе: заболевших более 31 тысячи ● Заболеваемость коронавирусом в Крыму за сентябрь выросла в полтора раза ● Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● COVID-19 в Крыму: власти фиксируют резкий рост суточной смертности
Крым ставит антирекорды: сводка о новых заражениях
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По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 2 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 421 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 80 487 положительных на Covid-19.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 7497 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 135 человек, выздоровевших за весь период – 68 976 человек.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
COVID-19 в Севастополе: заболевших более 31 тысячи. За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 178 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 111 пациентов, умерли два человека.
Заболеваемость коронавирусом в Крыму за сентябрь выросла в полтора раза. В Крыму суточная выявляемость коронавирусной инфекции снова приблизилась к 400.
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму. По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 1 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 409 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 80 066 положительных на Covid-19.
Сводка о новых заражениях в Крыму. По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 30 сентября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 398 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 79 657 положительных на Covid-19.
Крым ставит антирекорды: сводка о новых заражениях
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 2 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 421 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 80 487 положительных на Covid-19.
Коронавирус в Крыму
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