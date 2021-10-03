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Коронавирус в Крыму

Крым ставит антирекорды: сводка о новых заражениях

10:11 воскресенье, 3 октября 2021
Крым ставит антирекорды: сводка о новых заражениях

фото © iz.ru

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 2 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 421 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 80 487 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 7497  человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 135 человек, выздоровевших за весь период – 68 976 человек.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

COVID-19 в Севастополе: заболевших более 31 тысячи. За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 178 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 111 пациентов, умерли два человека.

Заболеваемость коронавирусом в Крыму за сентябрь выросла в полтора раза. В Крыму суточная выявляемость коронавирусной инфекции снова приблизилась к 400.

Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму. По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 1 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 409 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 80 066 положительных на Covid-19.

Сводка о новых заражениях в Крыму. По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 30 сентября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 398 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 79 657 положительных на Covid-19.

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Крым ставит антирекорды: сводка о новых заражениях

Крым ставит антирекорды: сводка о новых заражениях

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 2 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 421 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 80 487 положительных на Covid-19.

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