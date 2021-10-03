Происшествия
Керчанин-рецидивист обокрал пенсионерку, у которой делал ремонт
В дежурную часть УМВД России по Керчи поступило заявление о краже. Мужчина сообщил, что из дома его матери 1937 года рождения были похищены 200 тыс. рублей.
Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым, оперативники выяснили, что некоторое время назад некий мужчина проводил ремонтные работы в квартире пенсионерки. Отработав на причастность к краже лиц, ранее совершавших подобные преступления в городе, сотрудники полиции вышли на след 30-летнего керчанина, неоднократно привлекавшегося к ответственности за преступления имущественного характера.
Мужчина сознался в совершенном преступлении и написал явку с повинной. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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