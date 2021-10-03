Происшествия
Два севастопольца лишили квартиры больную женщину
Мошенники воспользовались беспомощностью своей жертвы и провернули аферу.
В отношении двух жителей Севастополя, которые отобрали квартиру у пожилой женщины, возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города-героя.
По данным следствия, злоумышленники воспользовались тем, что престарелая и страдающая психическим заболеванием жертва не сможет отстоять свои интересы, и обманом отобрали у нее квартиру. Они составили фиктивный договор купли-продажи, который теперь пытаются аннулировать прокуроры.
Соответствующие требования были направлены в суд, который может признать сделку недействительной. Расследование продолжается.
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