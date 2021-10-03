Аксенов разрешил провести ультрамарафон на Южном берегу Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ о повышенной готовности.

Согласно опубликованным сегодня изменениям, в Крыму разрешено провести горный ультрамарафон Crimea X Run.

«Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется… на проведение в период с 13 октября по 17 октября 2021 года соревнований «Crimea X Run» – четырехдневного стадийного горного ультрамарафона от Алушты до поселка Гурзуф (Большая Ялта) с общим количеством участников не более 485 человек из 50 регионов Российской Федерации», – говорится в указе.

Ранее глава Крыма разрешил провести конференцию по государственным закупкам в Судаке. Организатором конференции выступает Госкомитет конкурентной политики Крыма. Участие в конференции бесплатное.

Указ о введении режима повышенной готовности Аксенов подписал 17 марта 2020 года в связи с началом пандемии коронавируса. С момента первой публикации документа изменения в него вносились уже 110 раз.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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