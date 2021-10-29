Санкции
Развитие сюжета: Украина ввела санкции против 237 человек за организацию выборов в Госдуму ● Зеленский ввел новые санкции против участников выборов в Крыму ● В ЕС решили добавить в санкционный список судей и прокуроров из Крыма ● СНБО вводит санкции в отношении участников выборов в Госдуму России в Крыму ● В Госдуме обиделись и призвали бойкотировать продукцию Xiaomi из-за Крыма
Восьмерых крымчан внесли в санкционный список Швейцарии
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Появление новых имен в санкционном списке объяснили поддержкой указанными лицами действий, подрывающих и угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
Сообщение об этом было опубликовано на сайте Государственного секретариата экономики.
Среди пополнивших список крымчан оказались: начальник Управления ФСБ России по РК и Севастополю Леонид Михайлюк, руководитель Главного следственного управления СК России по РК и Севастополю Владимир Терентьев, крымские судьи Виктор Можелянский, Галина Редько, Михаил Белоусов и Андрей Долгополов, следователь Магомед Магомедов и прокурор Евгений Колпиков.
Также в организации отметили, что в отношении Крыма и Севастополя действует запрет на импорт товаров без украинского сертификата происхождения, а также запрет экспорта ряда швейцарских товаров.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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