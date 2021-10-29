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Санкции

Восьмерых крымчан внесли в санкционный список Швейцарии

11:40 пятница, 29 октября 2021
Восьмерых крымчан внесли в санкционный список Швейцарии

фото © 24tv.ua

Появление новых имен в санкционном списке объяснили поддержкой указанными лицами действий, подрывающих и угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Сообщение об этом было опубликовано на сайте Государственного секретариата экономики.

Среди пополнивших список крымчан оказались: начальник Управления ФСБ России по РК и Севастополю Леонид Михайлюк, руководитель Главного следственного управления СК России по РК и Севастополю Владимир Терентьев, крымские судьи Виктор Можелянский, Галина Редько, Михаил Белоусов и Андрей Долгополов, следователь Магомед Магомедов и прокурор Евгений Колпиков.

Также в организации отметили, что в отношении Крыма и Севастополя действует запрет на импорт товаров без украинского сертификата происхождения, а также запрет экспорта ряда швейцарских товаров.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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