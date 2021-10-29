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Коронавирус в Крыму

Военные начали снабжать медучреждения Крыма и Севастополя кислородом

09:07 пятница, 29 октября 2021
Военные начали снабжать медучреждения Крыма и Севастополя кислородом

фото © Новости Крыма

Черноморский флот начал передачу жидкого кислорода медицинским учреждениям Севастополя и Республики Крым, лечащим пациентов от последствий коронавирусной инфекции.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

«В соответствии с обращениями руководителей данных субъектов Российской Федерации к командованию Южного военного округа, первая партия кислорода, порядка 10 тонн, направлена в лечебные учреждения региона с хранилищ военных аэродромов ЧФ и ЮВО, расположенных в регионе», – говорится в сообщении.

На флоте отметили, что для отгрузки кислорода используются унифицированные газозарядные станции высокого давления УГЗС-М-К. Они предназначены для зарядки кислородом бортовых систем летательных аппаратов.

Планируется, что будут налажены регулярные поставки кислорода в медучреждения Крыма и Севастополя. Объемы поставок будут сопоставимы с возможностями аэродромного оборудования, предназначенного для выработки жидкого кислорода.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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