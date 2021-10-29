Коронавирус в Крыму
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Военные начали снабжать медучреждения Крыма и Севастополя кислородом
фото © Новости Крыма
Черноморский флот начал передачу жидкого кислорода медицинским учреждениям Севастополя и Республики Крым, лечащим пациентов от последствий коронавирусной инфекции.
Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.
«В соответствии с обращениями руководителей данных субъектов Российской Федерации к командованию Южного военного округа, первая партия кислорода, порядка 10 тонн, направлена в лечебные учреждения региона с хранилищ военных аэродромов ЧФ и ЮВО, расположенных в регионе», – говорится в сообщении.
На флоте отметили, что для отгрузки кислорода используются унифицированные газозарядные станции высокого давления УГЗС-М-К. Они предназначены для зарядки кислородом бортовых систем летательных аппаратов.
Планируется, что будут налажены регулярные поставки кислорода в медучреждения Крыма и Севастополя. Объемы поставок будут сопоставимы с возможностями аэродромного оборудования, предназначенного для выработки жидкого кислорода.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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