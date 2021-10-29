Вода из-под Азовского моря оказалась непригодной к употреблению

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Власти Крыма ожидают заключения экспертов о качестве запасов пресной воды, расположенных под Азовским морем.

Глава республики Сергей Аксенов сомневается в возможности ее использования.

«Боюсь, мой прогноз о том, что вода будет техническая, и опреснить такой объем воды, чтобы подать его в Северо-Крымский канал, даже до 1 млн кубометров обратным током, я думаю, такой возможности не будет. Ожидаем все равно решения по качеству. Пока что этого решения нет», – сказал Аксенов журналистам.

Ранее в «Росгеологии» заявили, что величина современного подруслового стока Дона, Кубани, Бейсуга и других рек в акваторию Азовского моря может составлять до 2 млрд кубометров в год, что позволяет рассчитывать на возможность ежегодного забора воды из всех потенциальных источников подруслового стока в объеме 0,5-1,2 млрд кубометров.

Идею добывать воду из-под Азовского моря озвучил президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в конце 2020 года. Работы ведутся в рамках поиска альтернативных источников снабжения населения Крыма питьевой водой.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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