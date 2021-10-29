Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 70.7
воздух +15
море +17

Водный кризис

Вода из-под Азовского моря оказалась непригодной к употреблению

13:53 пятница, 29 октября 2021
Вода из-под Азовского моря оказалась непригодной к употреблению

фото © Новости Крыма

Власти Крыма ожидают заключения экспертов о качестве запасов пресной воды, расположенных под Азовским морем.

Глава республики Сергей Аксенов сомневается в возможности ее использования.

«Боюсь, мой прогноз о том, что вода будет техническая, и опреснить такой объем воды, чтобы подать его в Северо-Крымский канал, даже до 1 млн кубометров обратным током, я думаю, такой возможности не будет. Ожидаем все равно решения по качеству. Пока что этого решения нет», – сказал Аксенов журналистам.

Ранее в «Росгеологии» заявили, что величина современного подруслового стока Дона, Кубани, Бейсуга и других рек в акваторию Азовского моря может составлять до 2 млрд кубометров в год, что позволяет рассчитывать на возможность ежегодного забора воды из всех потенциальных источников подруслового стока в объеме 0,5-1,2 млрд кубометров.

Идею добывать воду из-под Азовского моря озвучил президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в конце 2020 года. Работы ведутся в рамках поиска альтернативных источников снабжения населения Крыма питьевой водой.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе площадь у ботсада получила имя Николая Багрова. Горсовет Симферополя принял решение о переименовании площади Советской Конституции на улице Киевской в площадь имени Николая Багрова.

Среди жителей Севастополя не будет эльфов и троллей. Сведения об имуществе севастопольцев, которые собираются в ходе Всероссийской переписи населения, будут учтены при обработке данных в обобщенном виде. А вот эльфы, джедаи и прочие представители экзотических существ не будут учтены вовсе.

Поверхность Крыма прозондируют из космоса. Крым станет пилотным регионом в проекте «Цифровая Земля».

Путин ошибся: ученый прокомментировал возможность добычи воды из-под Азовского моря. Заведующий кафедрой гидрогеологии Геологического факультета МГУ, доктор геолого-минералогических наук, профессор Сергей Поздняков считает, что от проекта добычи пресной воды из-под Азовского моря не стоит ожидать серьезного результата.

Коронавирус в Крыму
Куда обращаться, если необходимо срочно покинуть Севастополь

Куда обращаться, если необходимо срочно покинуть Севастополь

В Севастополе создается ситуационный центр, который будет рассматривать экстренные ситуации, связанные с пересечением границы региона.

Коронавирус в Крыму
Почти 700: сводка о новых заражениях в Крыму

Почти 700: сводка о новых заражениях в Крыму

Крым снова обновил суточный максимум по количеству зараженных коронавирусом – 693 случая.

Общество
Какой сегодня праздник 29 октября

Какой сегодня праздник 29 октября фото

Сегодня, 29 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Коронавирус в Крыму
Туристы отказываются от Крыма из-за ужесточения антиковидных мер

Туристы отказываются от Крыма из-за ужесточения антиковидных мер

Туристы начали отменять брони в крымских отелях – об этом говорят и представители турсферы, и чиновники.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации