Во время нерабочей недели в Крыму сократят количество общественного транспорта

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В Крыму с 30 октября по 7 ноября общественный транспорт будет работать в режиме выходного дня.

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

«С 30 октября по 7 ноября у нас автобусы и маршруты работают в режиме выходного дня, то есть с сокращением», — сказал Лукашенко.

Напомним, ранее Крым отказался от дополнительных авиарейсов с туристами на следующей неделе, объявленной нерабочей в связи с коронавирусом.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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