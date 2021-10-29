Коронавирус в Крыму
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Во время нерабочей недели в Крыму сократят количество общественного транспорта
фото © kp.ru
В Крыму с 30 октября по 7 ноября общественный транспорт будет работать в режиме выходного дня.
Об этом сообщил исполняющий обязанности министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.
«С 30 октября по 7 ноября у нас автобусы и маршруты работают в режиме выходного дня, то есть с сокращением», — сказал Лукашенко.
Напомним, ранее Крым отказался от дополнительных авиарейсов с туристами на следующей неделе, объявленной нерабочей в связи с коронавирусом.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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