Власти Крыма запретили посещать еще одно урочище в Крыму

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Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым ввело запрет на посещение ландшафтно-рекреационного парка «Урочище Кизил-Коба» под Симферополем.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе и в соответствии с приказом министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым, с 16 октября 2021 года по 5 ноября 2021 года ограничено пребывание граждан и въезд автотранспорта на территорию ландшафтно-рекреационного парка «Урочище Кизил-Коба», – говорится в сообщении.

Приказ министерства опубликован на портале правительства республики. Соответствующий документ принят в связи с необходимостью обеспечить пожарную безопасность в лесах. Согласно приложению к приказу, запрещено посещение территорий 10 крымских лесничеств.

В документе указано, что запрет не распространяется на случаи въезда транспортных средств пожарных частей, аварийно-спасательных формирований, оперативных служб и патрульных групп муниципальных образований. Также запрет не распространяется на лиц, задействованных в работах по охране и воспроизведению лесов, ремонтные бригады, обслуживающие дороги, линии электропередач и трубопроводы, и на охотников, которые контролируют поголовье, либо ведут охоту в научных целях.

Территория урочища Кизил-Коба благоустроена, там имеются подготовленные зоны – мангалы и беседки для проведения пикников. Также в урочище возможно проводить массовые мероприятия, которые в Крыму запрещены с начала пандемии. Накануне глава Крыма Сергей Аксенов ужесточил ограничения из-за ухудшения эпидемической обстановки в республике.

Период с 30 октября по 7 ноября объявлен нерабочим. Главы регионов имеют возможность продлевать нерабочий период и дальше, если ситуация с заболеваемостью COVID-19 не улучшится.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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