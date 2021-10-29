В Симферополе проверяющий не смог зайти в ресторан из-за отсутствия QR-кода

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В Симферополе не пустили в ресторан одного из участников рейда по проверке предписаний Роспотребнадзора, так как он не смог предъявить QR-код.

Эту историю в соцсетях рассказал директор сети популярных крымских ресторанов Давид Унанян.

«Нас посетила долгожданная проверка от администрации. Пришли убедиться, насколько мы соблюдаем антиковидные меры. Но не смогли зайти, потому что доблестный администратор потребовал у них QR-код. И у одного из сотрудников его не было», — рассказал он.

В администрации Симферополя объяснили, что участник рейда имеет QR-код, но в тот раз не взял его с собой. «Со вчера все проверяющие в обязательном порядке носят при себе распечатанный QR-код», — пояснил представитель администрации.

Напомним, рейды стартовали 25 октября. Каждый день представители администрации будут проверять наличие QR-кода, паспорта и маски. Нарушителям грозит штраф от 1000 до 30 000 рублей для физлиц и для юридических от 100 000 до 300 000 рублей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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