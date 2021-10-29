В Симферополе поглумились над кованой картой Крыма

В столице Крыма вандалы поглумились над кованой картой Крыма — подарком, приуроченным к торжественной дате — Дню народного единства.

Напомним, арт-объект был открыт в Симферопольском парке Тренева несколько лет назад в преддверии 4 ноября. Основная идея проекта состояла в том, что 300 художников по металлу выковали миниатюры достопримечательностей своего региона. После они были соединены в единую композицию в виде стилизованной карты России.

В администрации Симферополя сообщили, что накануне кованая карта лишилась шара с достопримечательностями Крыма.

«Департамент городского хозяйства подготовил обращение в полицию», — сообщили в администрации.

Чиновники отмечают, что вряд ли инцидент связан с приближающейся датой, а совершен скорее из хулиганских побуждений.

В пресс-службе МВД по республике Крым заявили, что правоохранители уже организовали проверку по факту вредительства карты.

Как сообщалось, на набережной Феодосии, что на востоке Крыма, неизвестные повредили памятник генералу Петру Котляревскому.

В тексте использованы материалы: Форпост

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