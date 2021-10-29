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Власть

В Симферополе площадь у ботсада получила имя Николая Багрова

Горсовет Симферополя принял решение о переименовании площади Советской Конституции на улице Киевской в площадь имени Николая Багрова.

Соответствующее решение принято на внеочередной 53-й сессии Симферопольского городского совета II созыва. «Переименовать следующие элементы улично-дорожной сети  в городе Симферополе муниципального образования городской округ  Симферополь Республики Крым:

1.1. сквер Казанский переименовать в сквер имени Валерия Ермака;

1.2. парк «Мир» переименовать в парк имени Дмитрия Быстролетова

1.3. площадь Советской Конституции переименовать в площадь имени Николая Багрова

1.4. улицу Алмалы переименовать в улицу Мирас в микрорайоне «Белое-5», — говорится в решении Горсовета.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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