Власть
В Симферополе площадь у ботсада получила имя Николая Багрова
Горсовет Симферополя принял решение о переименовании площади Советской Конституции на улице Киевской в площадь имени Николая Багрова.
Соответствующее решение принято на внеочередной 53-й сессии Симферопольского городского совета II созыва. «Переименовать следующие элементы улично-дорожной сети в городе Симферополе муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым:
1.1. сквер Казанский переименовать в сквер имени Валерия Ермака;
1.2. парк «Мир» переименовать в парк имени Дмитрия Быстролетова
1.3. площадь Советской Конституции переименовать в площадь имени Николая Багрова
1.4. улицу Алмалы переименовать в улицу Мирас в микрорайоне «Белое-5», — говорится в решении Горсовета.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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