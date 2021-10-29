В Симферополе две недели будут вывозить мусор со стихийных свалок

На территории Симферополя выявлено около 200 стихийных свалок.

Остается проблема с вывозом мусора с ряда контейнерных площадок города.

Об этом было сказано в ходе совещания о реализации инфраструктурных проектов и проблемных вопросах ЖКХ Крыма, передает корреспондент 3652.ru.

По заверению Министерства жилищно-коммунального хозяйства РК, работа по вывозу мусора со стихийных свалок Симферополя будет проведена в течении двух недель. Уборкой займутся 12 бригад коммунальщиков.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Симферополь не справляется с уборкой улиц. Тяжелее всего обстановка по санитарной очистке города была в минувшие выходные дни.

Крымчане устали обращаться к чиновникам и сами ремонтируют дорогу. Жители Симферопольского района засыпают ямы щебнем и цементом.

«Теневые» севастопольцы обрушили мусорную статистику региона. Севастополь вошел в топ-3 самых мусорящих регионов страны – на одного горожанина по статистике приходится не менее тонны мусора в год.

Безымянным улицам Симферополя придумают названия. Таких улиц, в частности, много в двух микрорайонах города – Каменке и Петровских высотах.