Власть
В Симферополе две недели будут вывозить мусор со стихийных свалок
На территории Симферополя выявлено около 200 стихийных свалок.
Остается проблема с вывозом мусора с ряда контейнерных площадок города.
Об этом было сказано в ходе совещания о реализации инфраструктурных проектов и проблемных вопросах ЖКХ Крыма, передает корреспондент 3652.ru.
По заверению Министерства жилищно-коммунального хозяйства РК, работа по вывозу мусора со стихийных свалок Симферополя будет проведена в течении двух недель. Уборкой займутся 12 бригад коммунальщиков.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Симферополь не справляется с уборкой улиц. Тяжелее всего обстановка по санитарной очистке города была в минувшие выходные дни.
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